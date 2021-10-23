Женщина и ребенок пострадали в аварии на трассе в Татарстане
Сегодня в Апастовском районе Татарстана женщина и ребенок пострадали на трассе Казань — Ульяновск. Столкновение двух авто произошло в районе деревни Чуру-Бурашево.
По предварительным данным, на перекрестке столкнулись «Нива» и «Лада» с номерами Самарской области. Пострадали женщина-водитель и ребенок из «Нивы», пишет «Татар-Информ».
Сегодня в Казани водитель «Газели» насмерть сбил мужчину, который стоял на дороге возле своей машины.
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