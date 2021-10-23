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Женщина и ребенок пострадали в аварии на трассе в Татарстане

20:58, 23.10.2021
Женщина и ребенок пострадали в аварии на трассе в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Апастовском районе Татарстана женщина и ребенок пострадали на трассе Казань — Ульяновск. Столкновение двух авто произошло в районе деревни Чуру-Бурашево.

По предварительным данным, на перекрестке столкнулись «Нива» и «Лада» с номерами Самарской области. Пострадали женщина-водитель и ребенок из «Нивы», пишет «Татар-Информ».

Сегодня в Казани водитель «Газели» насмерть сбил мужчину, который стоял на дороге возле своей машины.

Ольга Шагиева
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан

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