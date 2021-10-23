Новости общества

12:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Соцсети: В Казани около ДК «Химиков» произошло ДТП с пострадавшими

11:49, 23.10.2021 1
Соцсети: В Казани около ДК «Химиков» произошло ДТП с пострадавшими
Фото: скриншот

В Казани водитель «Газели» насмерть сбил мужчину, который стоял на дороге возле своей машины. Об этом сообщили на странице Stop City Racing в Instagram.

Отмечается, что инцидент произошел ночью возле ДК «Химиков». Водитель «Газели» ехал по тоннелю и не заметил стоящий автомобиль. Сообщается, что до этого произошло небольшое ДТП с легковыми автомобилями Volkswagen Golf и ВАЗ 2114. Водители вышли из авто, в это время «Газель» совершила наезд. Один человек погиб, второй водитель был госпитализирован в больницу.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:02
    ужали все,что не продохнуть,вот и трагедии.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также