Соцсети: В Казани около ДК «Химиков» произошло ДТП с пострадавшими

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В Казани водитель «Газели» насмерть сбил мужчину, который стоял на дороге возле своей машины. Об этом сообщили на странице Stop City Racing в Instagram.

Отмечается, что инцидент произошел ночью возле ДК «Химиков». Водитель «Газели» ехал по тоннелю и не заметил стоящий автомобиль. Сообщается, что до этого произошло небольшое ДТП с легковыми автомобилями Volkswagen Golf и ВАЗ 2114. Водители вышли из авто, в это время «Газель» совершила наезд. Один человек погиб, второй водитель был госпитализирован в больницу.

Алексей Нечаев