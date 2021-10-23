В Оренбургской области задержали еще двух подозреваемых в сбыте контрафактного алкоголя

В Оренбургской области задержали еще двоих подозреваемых в сбыте контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

Задержанными являются две женщины, полиция нашла у них больше 30 бутылок контрафакта.



«Сотрудники полиции при проведении обыска у 60-летней женщины обнаружили 17 бутылок алкогольной продукции, четыре из которых были спрятаны за собачьей будкой. Еще 16 бутылок контрафакта полицейские нашли дома у второй задержанной», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».



Массовое отравление алкоголем недавно произошло и в Оренбурге. Умерли 35 человек, еще 64 пострадали. После массовой гибели людей из-за отравления возбудили уголовное дело на прошлой неделе. По версии следствия, с 7 по 14 октября в Чкаловском районе Екатеринбурга нескольким гражданам продали метиловый спирт. Силовики задержали двух подозреваемых, и если их вину докажут, то им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ольга Шагиева