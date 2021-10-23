AliExpress Россия нарастила долю в KazanExpress до 50,1%

Фото: Госстройнадзор РТ

«AliExpress Россия» получила контроль над маркетплейсом KazanExpress (Татарстан). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «СПАРК».

С 18 октября ООО «Агрегатор-С Онлайн», являющийся «дочкой» сингапурской компании Aliexpress Russia Holding Pte, владеет 50,1% ООО «Казаньэкспресс». В капитал KazanExpress компания вошла в июле 2021 года, постепенно наращивая в нем долю капитала.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» сообщало, что «AliExpress Россия» получит 30% в маркетплейсе KazanExpress.



KazanExpress доставляет товары бесплатно за сутки. В 2020 году оборот маркетплейса составил 1,3 млрд рублей. Компания намерена увеличить оборот в 2021 году в восемь раз, достроив крупный логистический комплекс, а также увеличить число городов присутствия с 33 до 127.

Ольга Шагиева