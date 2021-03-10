«AliExpress Россия» получит 30% в маркетплейсе KazanExpress

Фото: Госстройнадзор РТ

«AliExpress Россия» получит 30% в маркетплейсе KazanExpress. Об этом рассказал гендиректор и совладелец проекта Линар Хуснуллин.

Как передает «Коммерсантъ», точная сумма инвестиций неизвестна, однако Хуснуллин отметил, что речь идет о «миллиардах рублей».

Фото: Максим Платонов

KazanExpress доставляет товары бесплатно за сутки. В 2020 году оборот маркетплейса составил 1,3 млрд рублей. Компания намерена увеличить оборот в 2021 году в восемь раз, достроив крупный логистический комплекс, а также увеличить число городов присутствия с 33 до 127.

Ранее сообщалось, что число республиканских поставщиков на онлайн-платформах — Ozon, Wildberries и KazanExpress — увеличилось до 5 тысяч. Суммарный оборот их продаж составил 4,2 млрд рублей.



Ольга Плешкова