СК возбудил еще четыре уголовных дела по фактам пыток осужденных в Саратовской области

По фактам применения насилия к четверым осужденным в тюремной больнице в Саратовской области следователи возбудили еще четыре уголовных дела, сообщает ТАСС.

— Следственными органами Следственного комитета РФ по Саратовской области по информации СМИ о совершении противоправных действий в отношении четверых осужденных возбуждены еще четыре уголовных дела. По двум фактам действия квалифицируются по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), еще в двух случаях — по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения»), — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, начальник тюремной больницы в Саратовской области, а также трое сотрудников регионального ведомства уволены по отрицательным мотивам, сообщает «РИА Новости». Также направлены документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.

Ранее следователи начали проверку данных об издевательствах над заключенными в тюремной больнице в Саратовской области. Видеозапись с издевательством над заключенным, содержащимся в больнице, опубликовал портал Gulagu.net. Автор утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Генпрокуратура РФ начала проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области после сообщений о пытках и изнасилованиях в тюремной больнице.



Алексей Нечаев