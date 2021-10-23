Мясников назвал опасные для здоровья сердца лекарства

Самые вредные для сердца лекарственные препараты назвал врач и телеведущий Александр Мясников, сообщает «РИА Новости».

Самые базовые лекарства, применяемые для борьбы с раком, обладают прямым кардиотоксичным эффектом, утверждает специалист. Также Мясников сообщил, что неправильное применение препаратов диклофенак, ибупрофен и индометацин могут нанести вред сердцу. Как он объяснил, эти лекарства повышают давление, а это грозит сосудистыми кризами и инфарктами.

Фото: Максим Платонов

Гипертония, или повышенное артериальное давление, является самой частой причиной обращения жителей Елабужского района РТ к врачу-кардиологу. Среди взрослых людей доля пациентов с таким диагнозом достигает примерно 35—40%, рассказал врач-кардиолог Елабужской ЦРБ Ринат Мутыгуллин.

Алексей Нечаев