Врач-кардиолог Елабужской ЦРБ рассказал о самой распространенной болезни сердца

Фото: Максим Платонов (архив)

Гипертония, или повышенное артериальное давление являются самой частой причиной обращения жителей Елабужского района РТ к врачу-кардиологу. Среди взрослых людей доля пациентов с таким диагнозом достигает примерно 35—40%.

— В возрасте старше 60 лет, вероятность того, что нужно лечить гипертонию, составляет 60%, рассказал врач-кардиолог Елабужской ЦРБ Ринат Мутыгуллин. Болезнь, по его словам, может развиваться годами, не приводя к серьезным нарушениям работы сердца, но без лечения увеличиваются риски развития инсульта, инфаркта миокарда, хронического поражения почек.

В прошлом году общая заболеваемость системы кровообращения снизилась на 9,2% по сравнению с 2019 годом. Среди болезней центральное место занимают цереброваскулярные болезни и ишемическая болезнь сердца: нестабильная стенокардия, гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Татарстана.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главврача по медицинской части ГКБ №7 Казани Зульфия Ким рассказала, что лицам, страдающим болезнями сердца и сосудов, в жаркую погоду необходимо соблюдать прописанную врачом терапию. Пациентам нужно следить за артериальным давлением и пить лекарства в назначенной дозировке.

Татьяна Демина