Автомобилистам напомнили о необходимости заплатить транспортный налог в ноябре
До 1 декабря автовладельцы должны заплатить транспортный налог за 2020 год. Автомобилисты уже начали получать письма от своих территориальных налоговых органов с его расчетом, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.
— В подготовленном налоговой инспекцией расчете указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате, поэтому гражданину самому ничего не нужно рассчитывать. Его задача просто перечислить в бюджет указанную сумму, причем по закону это нужно сделать до 1 декабря 2021 года, — отметил он.
Налоговые органы отправляют расчет налога в личный кабинет, который автовладелец может завести на официальном сайте ФНС. Также налог можно увидеть и оплатить через сайт госуслуг.
В Татарстане началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физлиц, а также налога на их доходы за 2020 год. Рассылка проходит поэтапно с сентября по октябрь. Об этом сообщила пресс-служба инспекции ФНС по Московскому району Казани.
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