Автомобилистам напомнили о необходимости заплатить транспортный налог в ноябре

Фото: Максим Платонов

До 1 декабря автовладельцы должны заплатить транспортный налог за 2020 год. Автомобилисты уже начали получать письма от своих территориальных налоговых органов с его расчетом, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

— В подготовленном налоговой инспекцией расчете указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате, поэтому гражданину самому ничего не нужно рассчитывать. Его задача просто перечислить в бюджет указанную сумму, причем по закону это нужно сделать до 1 декабря 2021 года, — отметил он.

Фото: Максим Платонов

Налоговые органы отправляют расчет налога в личный кабинет, который автовладелец может завести на официаль­ном сайте ФНС. Также налог можно увидеть и оплатить через сайт госуслуг.

В Татарстане началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физлиц, а также налога на их доходы за 2020 год. Рассылка проходит поэтапно с сентября по октябрь. Об этом сообщила пресс-служба инспекции ФНС по Московскому району Казани.

Алексей Нечаев