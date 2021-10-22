Налоговые уведомления появятся в почтовых ящиках татарстанцев уже в ближайшее время

В Татарстане началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физлиц, а также налога на их доходы за 2020 год. Рассылка проходит поэтапно с сентября по октябрь. Об этом сообщает пресс-служба инспекции ФНС по Московскому району Казани.

Сводные налоговые уведомления появятся в ближайшее время в почтовых ящиках жителей РТ. Однако уже сейчас с ними можно ознакомиться в электронном формате в личном кабинете в приложении «Налоги ФЛ» или на сайте ФНС России. С помощью этих платформ, а также сервиса «Уплата налога и пошлин» на сайте ФНС РФ можно дистанционно уплатить налог.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, заплатить налоги можно авансом при помощи единого налогового платежа. Его можно перечислить через сервис «Уплата налогов и пошлин» или личный кабинет налогоплательщика в разделе «Пополнить авансовый кошелек».

Летом сообщалось, что в 2021 году татарстанцы должны заплатить 8,1 млрд рублей имущественных налогов. Из них 4,5 миллиарда (55%) приходится на транспортный налог, остальные — на налоги на земельные участки и на прочее недвижимое имущество.

Диана Жиленкова