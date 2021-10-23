В Забайкалье с понедельника введут систему QR-кодов в общественных местах

Постановление, согласно которому в досуговых заведениях с 25 октября начнет действовать система QR-кодов, подписал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Также приостановлена работа детских лагерей дневного прибывания. Граждане в возрасте старше 65 лет, которые не вакцинированы, должны соблюдать режим самоизоляции. Работодатели должны организовать перевод на дистанционную работу сотрудников в возрасте 65 лет и старше, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Новые ограничения из-за коронавируса начали действовать в Татарстане 11 октября. Соответствующее постановление опубликовал кабмин РТ. Так, для посещения заведений общепита, фитнес-залов, торговых центров и др. необходимо предъявлять QR-код о вакцинации.



Алексей Нечаев