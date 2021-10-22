В Татарстане утвердили меры для улучшения инвестиционного климата

В Татарстане утвердили меры для улучшения в республике инвестиционного климата. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Минэкономики РТ поручено до 15 ноября текущего года внести в кабмин проект целевых значений показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов РФ для Татарстана по итогам 2021 года, а также проекты «дорожных карт», направленных на повышение инвестиционной привлекательности РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минцифры РТ поручили до конца года вместе с другими ведомствами и учреждениями наполнить информационную систему «Геопортал РТ» актуальными данными об инженерной и транспортной инфраструктурах, инвестплощадках, полезных ископаемых и др.

В среду агентство инвестиционного развития Татарстана объявило тендер на проведение анализа влияния иностранных инвестиций на экономику республики.

Татьяна Леухина