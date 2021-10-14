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Ватерполисты казанского «Синтез-УОР» завершили 5-й тур чемпионата России

09:59, 14.10.2021
Ватерполисты казанского «Синтез-УОР» завершили 5-й тур чемпионата России
Фото: sintez-kazan.ru

Ватерполисты казанского «Синтеза-УОР» завершили 5-й тур чемпионата России. Команда уступила подмосковному «Штурму-2002».

Первый матч «Синтеза-УОР» завершила вничью. Счет составил 9:9. Однако второй закончился победой соперника со счетом 8:11.

Следующие игры «Синтез УОР» должен был провести 29 и 30 октября в Казани в рамках 6-го тура чемпионата России. «Однако из-за неопределенности с финансированием РЦОП из Минска поединки под вопросом», — говорится в сообщении пресс-службы «Синтеза».

На прошлой неделе ватерполисты «Синтез-УОР» во втором матче четвертого тура чемпионата России уступили казахстанской «Астане». Итог поединка составил 11:14.

Татьяна Демина
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