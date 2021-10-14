Ватерполисты казанского «Синтез-УОР» завершили 5-й тур чемпионата России
Ватерполисты казанского «Синтеза-УОР» завершили 5-й тур чемпионата России. Команда уступила подмосковному «Штурму-2002».
Первый матч «Синтеза-УОР» завершила вничью. Счет составил 9:9. Однако второй закончился победой соперника со счетом 8:11.
Следующие игры «Синтез УОР» должен был провести 29 и 30 октября в Казани в рамках 6-го тура чемпионата России. «Однако из-за неопределенности с финансированием РЦОП из Минска поединки под вопросом», — говорится в сообщении пресс-службы «Синтеза».
На прошлой неделе ватерполисты «Синтез-УОР» во втором матче четвертого тура чемпионата России уступили казахстанской «Астане». Итог поединка составил 11:14.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым