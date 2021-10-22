Сильный ветер в Москве повредил три зубца на Кремлевской стене
В Москве три зубца на Кремлевской стене сломались из-за сильного ветра. Об этом сообщили в экстренных службах.
Доступ на Красную площадь временно ограничили. В результате инцидента никто не пострадал, передает «РИА Новости».
В ФСО отметили, что зубцы кремлевской стены обрушились во время реставрационных работ. Ветер снес строительные леса, в результате оказались повреждены несколько мерлонов, пишет РБК.
Сегодня в Москве из-за сильного ураганного ветра с кремлевской стены обрушились строительные леса. Ветер поднялся до 20 м/c.
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