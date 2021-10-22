ВОЗ: одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса безопасно

Одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса безопасно. Об этом сообщила директор департамента Всемирной организации здравоохранения по эпидемическим и пандемическим болезням Сильви Бриан.

— Да, сейчас у нас есть несколько исследований, которые показали, что безопасно применять обе вакцины одновременно, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Она рекомендовала консультироваться с лечащим врачом по поводу показаний к применению вакцин.

Симптомы гриппа и COVID-19 похожи: например, лихорадка, головная и мышечная боль, а также кашель. Однако у COVID-19 есть специфические признаки, в частности отсутствие обоняния и вкуса. Многие люди, особенно молодые, при коронавирусе сталкиваются с дополнительными специфическими симптомами.



В сентябре замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил, что в России в кратчайшие сроки проведут исследования об одновременном введении вакцин от гриппа и коронавируса. Сейчас их рекомендуется делать с разницей в месяц.

Заведующая эпидемиологическим отделом Нижнекамской больницы Вера Нурмухамедова объясняла, что если человек уже поставил первый компонент «Спутника V», то ему следует через 21 день привиться вторым компонентом, а после 30-дневного перерыва вакцинироваться от гриппа.



Татьяна Леухина