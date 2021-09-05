В Нижнекамск поступила первая партия вакцины от гриппа

В Нижнекамск поступило 6 680 доз вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри» для взрослых и 6 400 доз для детей. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.

Препарат доставлен в поликлиники. Официально прививочная кампания стартует в понедельник. Прививаться в первую очередь зовут медработников и педагогов. Отмечается, что препарат будет доступен для всех желающих.

Заведующая эпидемиологическим отделом НЦРМБ Вера Нурмухамедова рассказала, что прививаться от гриппа можно через 30 дней после того, как сделал прививку от COVID-19. Ставить две прививки одновременно нельзя.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Если человек уже поставил первый компонент «Спутника V», то ему следует через 21 день привиться вторым компонентом, а после 30-дневного перерыва вакцинироваться от гриппа.

Если человек привился однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», то сделать прививку от гриппа можно также через 30 дней. Препарат от вируса, поступивший в Нижнекамск, — четырехвалентный, защищает от типов гриппа А и В.

«Ультрикс Квадри» предназначен для детей от 6 месяцев и для взрослых до 60 лет. Беременные женщины также могут привиться этой вакциной во 2-м и 3-м триместре. Нурмухамедова уточнила, что пока неизвестно, когда в город придет вакцина от гриппа для людей старше 60 лет.



Первая партия четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» от гриппа для детей и беременных женщин поступила в Татарстан 31 августа. Республика получила 342 720 доз.



В четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России от гриппа следует привить не менее 60% населения и не менее 70% россиян из групп риска.