Верховный суд Татарстана оставил фигурантов дела о краже сейфа из отдела СК под стражей

Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение Вахитовского суда Казани об аресте двух из пяти фигурантов дела о краже из отдела следственного комитета сейфа с 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд рассмотрел апелляции в отношении Руслана Нургалиева и Данилы Елинсона, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вахитовский райсуд арестовал Никиту Карабаева, Данилу Елинсона, Руслана Нургалиева и следователя-криминалиста СК Марата Шакирова, обвиняемых в ограблении следственного отдела СК в Казани, 7 октября.

Ход следствия по этой краже взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по РТ Марселю Дулкарнаеву представить доклад. Все подробности дела — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина