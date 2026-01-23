На Матюшинской трассе в Казани пострадали Kia и BMW в лобовом столкновении

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на автодороге Казань — Боровое Матюшино произошло тяжелое дорожно‑транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. По информации Госавтоинспекции Казани, столкнулись Kia Rio и BMW X5. Оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

По предварительным данным, авария случилась из‑за потери управления одним из участников движения. 20‑летний водитель Kia Rio, имеющий трехлетний стаж вождения, двигался по трассе со стороны поселка Песчаные Ковали в направлении Казани. В какой‑то момент молодой человек не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с внедорожником BMW X5.

За рулем BMW находился 47‑летний житель Казани с 31‑летним стажем вождения. Обстоятельства, при которых удалось бы избежать аварии, пока выясняются.

После ДТП оба пострадавших были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Состояние водителей на данный момент не уточняется.



Рената Валеева