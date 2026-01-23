Адвокат Нагиев: экскурсии в колонии помогут предотвратить подростковые преступления

Защитник директора 175-й гимназии Руслан Нагиев предложил необычный метод предупреждения подростковой преступности

Фото: Реальное время

Казанский адвокат Руслан Нагиев, который получил широкую известность после защиты директора 175-й гимназии в связи с трагическими событиями мая 2021 года, когда учебное заведение подверглось нападению Ильназа Галявиева, прокомментировал недавний инцидент в нижнекамской школе.

После схожего инцидента в нижнекамском лицее №37 Нагиев выступил с инициативой по предупреждению правонарушений среди молодежи.

— Считаю необходимым водить старшеклассников и студентов на ознакомительные экскурсии в тюрьмы и колонии. Думаю, это было бы хорошей профилактикой преступлений, — подчеркнул Руслан Нагиев.

По мнению юриста, такой формат профилактической работы может способствовать формированию у молодежи более серьезного отношения к закону и пониманию последствий противоправных действий. Адвокат считает, что личный опыт посещения мест лишения свободы может стать эффективным средством предупреждения преступлений среди несовершеннолетних.

Дмитрий Зайцев