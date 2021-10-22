МВД по РТ проводит проверку наличия QR-кодов у посетителей объектов сферы услуг

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан проводит проверку по соблюдению гражданами и должностными лицами антиковидных мер. Речь идет о наличии QR-кодов у посетителей объектов сферы услуг (ТЦ, заведений общепита, фитнес-центров и т.д.). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей. На должностных лиц штраф составит от 10 до 50 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина рассказала, что за неделю ведомство проверило 251 объект на соблюдение антиковидных мер. 38 объектов работали с нарушениями — было составлено 50 протоколов. Всего было вынесено штрафов на сумму 270 тыс. рублей.



Диана Жиленкова