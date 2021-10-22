Роспотребнадзор за неделю выписал штрафы за нарушение антиковидных мер на сумму 270 тысяч рублей
Роспотребнадзор РТ за неделю проверил 251 объект на соблюдение антиковидных мер. Об этом заявила руководитель ведомства Марина Патяшина.
38 объектов работали с нарушениями — было составлено 50 протоколов. Всего было вынесено штрафов на сумму 270 тыс. рублей. В Мамадышском районе РТ была приостановлена деятельность магазина.ОбществоМедицина Татарстан
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