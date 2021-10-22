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Роспотребнадзор за неделю выписал штрафы за нарушение антиковидных мер на сумму 270 тысяч рублей

10:15, 22.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор за неделю выписал штрафы за нарушение антиковидных мер на сумму 270 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор РТ за неделю проверил 251 объект на соблюдение антиковидных мер. Об этом заявила руководитель ведомства Марина Патяшина.

38 объектов работали с нарушениями — было составлено 50 протоколов. Всего было вынесено штрафов на сумму 270 тыс. рублей. В Мамадышском районе РТ была приостановлена деятельность магазина.

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