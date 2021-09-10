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Центробанк не исключил роста ключевой ставки выше 7%

16:21, 10.09.2021
Центробанк не исключил роста ключевой ставки выше 7%
Фото: Максим Платонов (архив)

Ключевую ставку в перспективе могут поднять выше 7%. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы вернуть инфляцию к 4%. Чтобы ситуация таким образом развивалась, понадобится не одно повышение ставки — мы это сигнализировали», — объяснила глава регулятора.

При этом Набиуллина заверила, что у Банка России нет планов по повышению ключевой ставки до двузначных значений. Она добавила, что на сегодняшнем заседании совета директоров регулятора обсуждалось сохранение ключевой ставки, ее повышение на 25 и на 50 базисных пунктов.

В дальнейшем решение вопроса о повышении ключевой ставки будет зависеть от развития экономической ситуации в стране, динамики инфляции и баланса рисков, пишет ТАСС.

Фото: cbr.ru

Сегодня Банк России повысил ключевую ставку пятый раз подряд — до 6,75%. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ее уровню пройдет 22 октября.

Татьяна Демина
ЭкономикаБанки

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