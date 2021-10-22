Новости общества

12:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор: в Татарстане жесточайший комплекс антиковидных мер

11:25, 22.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Роспотребнадзор: в Татарстане жесточайший комплекс антиковидных мер
Фото: Максим Платонов

Отказ от досрочного ухода Татарстана прокомментировала глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

Оперативным штабом приняты самые жесткие ограничительные меры, сказала она. Также Патяшина добавила, что в Татарстане, возможно, жесточайший комплекс мер по сравнению с другими субъектами РФ. Она отметила, что если население будет соблюдать все предписания, то рисков ухудшения ситуации в Роспотребнадзоре по РТ не видят.

Фото: Максим Платонов

Новые ограничения из-за коронавируса начали действовать в Татарстане 11 октября. Соответствующее постановление опубликовал кабмин РТ. Так, для посещения заведений общепита, фитнес-залов, торговых центров и др. необходимо предъявлять QR-код о вакцинации.

ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:42
    Ну прям очень жестко . А границы открыты, карантин для приезжих отсутствует. Почему ?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также