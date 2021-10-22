Роспотребнадзор: в Татарстане жесточайший комплекс антиковидных мер

Фото: Максим Платонов

Отказ от досрочного ухода Татарстана прокомментировала глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

Оперативным штабом приняты самые жесткие ограничительные меры, сказала она. Также Патяшина добавила, что в Татарстане, возможно, жесточайший комплекс мер по сравнению с другими субъектами РФ. Она отметила, что если население будет соблюдать все предписания, то рисков ухудшения ситуации в Роспотребнадзоре по РТ не видят.

Фото: Максим Платонов

Новые ограничения из-за коронавируса начали действовать в Татарстане 11 октября. Соответствующее постановление опубликовал кабмин РТ. Так, для посещения заведений общепита, фитнес-залов, торговых центров и др. необходимо предъявлять QR-код о вакцинации.

