Казанцы смогут пополнить Национальную библиотеку РТ

Фото: Максим Платонов

Жители Казани смогут пополнить Национальную библиотеку Татарстана и сдать туда книги и другие бумажные материалы. Сообщается об этом в официальном Instagram-аккаунте библиотеки.

Сбор организован в рамках фестиваля «Текст», который пройдет с 22 по 28 ноября. На мероприятии планируют устроить обмен интересными материалами.

От жителей города также принимаются книги, пластинки, журналы, дневники, комиксы. Оставить их можно будет на ресепшене на первом этаже библиотеки. Часть собранных материалов отдадут в отдел комплектования и хранилища библиотеки. Администрация просит приносить все только в хорошем состоянии.

С 16 октября Нацбиблиотека Татарстана перешла на новый режим работы. Теперь посетить учреждение в выходные можно только при предъявлении читательского билета или по регистрации на мероприятия. Сделано это в связи с антиковидными мерами.



Дарья Акимова