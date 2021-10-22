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Российские вузы могут перейти на дистанционку на время нерабочих дней

11:10, 22.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Российские вузы могут перейти на дистанционку на время нерабочих дней
Фото: realnoevremya.ru

Российским вузам предложено уйти на дистанционный формат учебы на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщают «РИА Новости», ссылаясь на слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Он считает, что вузы имеют право предусмотреть обучение студентов самостоятельно или с использованием дистанционных технологий. Но при этом самостоятельная работа студентов должна быть методически обеспечена учебными заведениями и обязательно проверяться. Министр отметил, что возможность продолжить учебу на время такого непростого периода позволит обеспечить качество образования.

Фото: Ринат Назметдинов

Тем временем российские колледжи могут уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября.

Дарья Акимова
ОбществоОбразование

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