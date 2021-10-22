Минэнерго РФ: в России хватит запасов угля на 350 лет
Запасов угля в России должно хватить приблизительно на 350 лет. Такие данные привел в интервью «РИА Новости» директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго РФ Сергей Мочальников.
Он рассказал, что запасы угля в стране превышают 400 млрд тонн. Этого должно хватить на очень долгий период. По подсчетам Минэнерго, при современном уровне добычи — примерно на три с половиной века.
Также он добавил, что добыча российского угля в 2021 году увеличивается. Сейчас, после пандемийного 2020 года, рост составляет около 9%, но по итогам года будет ниже. При сохранении текущих тенденций рост добычи в 2021 году относительно 2020 года составит около 6%, а в 2022-м по отношению к 2021-му — более 1,5%.
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