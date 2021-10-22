Спикер Совфеда заявила, что Россия будет выполнять все свои обязательства по поставке газа в Европу

Россия в полном объеме осуществит поставку газа в Европу этой зимой, а также постарается реализовать допзаказы при их наличии. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочего визита в Афины.

По ее словам, ситуация, вызванная подорожанием голубого топлива, должна многому научить. Матвиенко отметила, что не стоит опасаться энергозависимости от РФ, поскольку государство будет выполнять все свои обязательства, передает ТАСС со ссылкой на интервью местному телеканалу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом спикер Совфеда добавила, что энергетическую политику выбирает Евросоюз, а не Россия. Также она заявила о необходимости продвижения «зеленой» повестки, однако это должно происходить постепенно, потому что отказаться от угля, газа и нефти пока невозможно.

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что страна готова начать поставки по «Северному потоку — 2» на следующий день после получения разрешения от европейского регулятора.



Диана Жиленкова