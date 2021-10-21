Победитель Первенства РТ среди детских команд «Нефтехимик-2010» встретился с тренерами и игроками «Нефтехимика»

Фото: ФК «Нефтехимик»

В Казани состоялся финальный этап Первенства республики Татарстан среди детских команд 2010 года рождения. «Нефтехимик-2010» стал обладателем первого места на турнире, не проиграв ни одного матча финального этапа. В игре за первое место воспитанники тренера Андрея Калмыкова встретились с «СШОР Вахитовского района» (г. Казань). Безусловные чемпионы вернулись домой с кубком и золотыми медалями.

Сегодня победителей чествовали на футбольной базе «Нефтехимик», куда их привезли на клубном автобусе. Ребят встретила главная команда города и тренерский штаб. Поздравили, подарили подарки. Пообщался с воспитанниками ДЮСШ и главный тренер Кирилл Новиков. Пожалуй, больше всего эмоций вызвала экскурсия по базе. Мальчишки посмотрели, как живут футболисты, узнали, сколько бутс у Льва Потапова и во что на приставке играет Александр Юшин. Впечатлениями от мероприятия маленькие чемпионы делились за обеденным столом.