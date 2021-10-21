В России официально зарегистрировано 844 тысячи безработных — много это или мало?

В России число официально зарегистрированных безработных снизилось до 844 тысяч человек. Такую цифру сегодня озвучила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

Вместе с этим она обратила внимание, что, по данным Росстата, это число значительно выше — 3,4 млн человек.

— То есть огромное количество граждан, с которыми мы не коммуницируем, мы до них не дошли, — подытожила Мухтиярова.



Как сообщил неделю назад глава Минтруда Антон Котяков, уровень безработицы в России снизился до допандемических показателей 2019 года. По методологии Международной организации труда он составляет сегодня 4,4%.

Мухтиярова напомнила, что регистрация в центрах занятости населения носит добровольный характер. Обратиться в них можно и дистанционно. Там каждому желающему помогут с трудоустройством, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов

844 тысячи официального зарегистрированных безработных россиян — это:

В 4 раза меньше, чем реальных безработных, которых насчитал Росстат — 3,4 млн граждан.

чем реальных безработных, которых насчитал Росстат — 3,4 млн граждан. В 56 раз больше, чем количество официальных безработных в Татарстане — в октябре их насчитывалось свыше 15 тыс. человек.

чем количество официальных безработных в Татарстане — в октябре их насчитывалось свыше 15 тыс. человек. В 1,5 раза меньше, чем количество людей в РФ, получавших пособие по безработице в декабре прошлого года — всего 1,3 млн человек.

чем количество людей в РФ, получавших пособие по безработице в декабре прошлого года — всего 1,3 млн человек. В 1,4 раза меньше, чем было зарегистрировано в центрах занятости в мае прошлого года — всего порядка 1,2 млн человек.

чем было зарегистрировано в центрах занятости в мае прошлого года — всего порядка 1,2 млн человек. В 83 раза меньше, чем численность занятого населения в РФ — прошлой осенью насчитывалось 70,3 млн человек.

чем численность занятого населения в РФ — прошлой осенью насчитывалось 70,3 млн человек. 0,57% от общего населения России — по подсчетам Росстата, всего в стране на начало 2021-го проживало 146 млн человек.

— по подсчетам Росстата, всего в стране на начало 2021-го проживало 146 млн человек. 1,1% от средней численности рабочей силы в России — по данным Росстата, в июне — августе текущего года она составила 75,4 млн человек.

— по данным Росстата, в июне — августе текущего года она составила 75,4 млн человек. Немного не дотягивает до населения Казани — согласно информации Татарстанстата, в столице Татарстана на 1 января 2021-го проживало 1,2 млн человек.

Алексей Нечаев