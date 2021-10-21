Президент Ассоциации отельеров РТ заявила, что с введением QR-кодов брони снялись на 40%

Фото: Максим Платонов

Президент Ассоциации отельеров Татарстана Гульнара Сафина назвала мудрым решение не вводить нерабочие дни в Татарстане с 23 октября. По ее словам, с введением QR-кодов в республике брони снялись уже на 40%. Пока что на ноябрьские праздники они еще стоят на 60—70%. По мнению Сафиной, неизвестно, к чему приведет обездвиживание бизнеса на две недели.



«Мы же это уже проходили. И в первый раз все говорили про так называемый жирок. А сейчас уже никаких жирков ни у кого нет», — напомнила она.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Президент Ассоциации отельеров РТ отметила, что если эпидемиологическая ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, то это обернется для бизнеса катастрофическими последствиями.

О решении не вводить нерабочие дни в Татарстане с 23 октября стало известно вчера. Незадолго до этого президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Однако регионы страны вправе принять такие меры еще раньше.

Диана Жиленкова