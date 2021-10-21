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В Казани переименуют учреждения дополнительного образования Управления культуры исполкома города

10:21, 21.10.2021
В Казани переименуют учреждения дополнительного образования Управления культуры исполкома города
Фото: Максим Платонов

В Казани переименуют учреждения дополнительного образования, подведомственнные Управлению культуры исполкома города. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов столичной мэрии.

Согласно документу, пройдут следующие изменения:

  • «МБУДО «Детская музыкальная школа №3 им.Р.М.Яхина» г.Казани» заменят на «МБУДО «Детская музыкальная школа №3 им.Рустема Яхина» г.Казани»;
  • «МБУДО «Детская музыкальная школа №6 им.Э.Бакирова» г.Казани» заменят на «МБУДО «Детская музыкальная школа №6 им.Э.З.Бакирова» г.Казани»;
  • «МБУДО «Детская музыкальная хоровая школа» г.Казани» заменят на «МБУДО «Детская музыкально-хоровая школа» г.Казани»;
  • «МБУДО «Детская музыкальная школа им.О.Лундстрема» г.Казани» заменят на «МБУДО «Детская музыкальная школа им.О.Л.Лундстрема» г.Казани»;
  • «МБУДО «Детская музыкальная школа №17» г.Казани» заменят на «МБУДО «Детская музыкальная школа №17 им.С.З.Сайдашева» г.Казани»;
Фото: Олег Тихонов (архив)

Также сегодня было поручено переименовать спортивную школу олимпийского резерва «Тасма» в «Спортивную школу олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Тасма» («СШОР «ФСО «Тасма»).

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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