В Казани переименуют учреждения дополнительного образования Управления культуры исполкома города
В Казани переименуют учреждения дополнительного образования, подведомственнные Управлению культуры исполкома города. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов столичной мэрии.
Согласно документу, пройдут следующие изменения:
- «МБУДО «Детская музыкальная школа №3 им.Р.М.Яхина» г.Казани» заменят на «МБУДО «Детская музыкальная школа №3 им.Рустема Яхина» г.Казани»;
- «МБУДО «Детская музыкальная школа №6 им.Э.Бакирова» г.Казани» заменят на «МБУДО «Детская музыкальная школа №6 им.Э.З.Бакирова» г.Казани»;
- «МБУДО «Детская музыкальная хоровая школа» г.Казани» заменят на «МБУДО «Детская музыкально-хоровая школа» г.Казани»;
- «МБУДО «Детская музыкальная школа им.О.Лундстрема» г.Казани» заменят на «МБУДО «Детская музыкальная школа им.О.Л.Лундстрема» г.Казани»;
- «МБУДО «Детская музыкальная школа №17» г.Казани» заменят на «МБУДО «Детская музыкальная школа №17 им.С.З.Сайдашева» г.Казани»;
Также сегодня было поручено переименовать спортивную школу олимпийского резерва «Тасма» в «Спортивную школу олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Тасма» («СШОР «ФСО «Тасма»).
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