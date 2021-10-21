В РФПИ считают, что к концу года от COVID-19 привьются 60% россиян

Уровень вакцинации населения России от коронавируса достигнет 60% через 2 месяца. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

— Штамм «дельта» действительно показал людям, насколько опасен коронавирус и мы не сомневаемся, что уровень вакцинации в России достигнет 60% населения в ближайшие пару месяцев, — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным на сайте стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в России сейчас достигает 45%.

В среду первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил, что республика выполнила план по вакцинации против COVID-19 на 53,7%. В Татарстане вакцинированы 1 308 766 человек. Прирост за сутки составил 28 210. Вторую прививку получили 993 600 татарстанцев. Повторная вакцинация проведена 20 471 человеку.

Татьяна Леухина