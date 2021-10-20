В деревне Тукаевского района РТ запустили газопровод — видео

В Татарстане провели газопровод в селе Суровка Тукаевского района. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Голубое топливо поступило в 470 домов на 2 года раньше запланированного срока. Все работы проводились бесплатно для жителей населенного пункта.

На прошлой неделе газ провели в дома в новом микрорайоне поселка Усады Лаишевского района РТ.



В Татарстане ранее создали региональный штаб по газификации. Его учредили для организации системной работы и обеспечения взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных образований РТ, компании «Газпром трансгаз Казань» и иных организаций по оперативному решению вопросов подключения объектов к газу.

