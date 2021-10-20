В Минпромторге разъяснили, какие предприятия будут работать с 30 октября по 7 ноября

Системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, компании по выпуску антиковидной номенклатуры и продуктовый ретейл продолжат работу в дни, объявленные выходными — с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Единственная возможность снизить убытки от ограничений и не столкнуться с их продлением — вакцинация сотрудников промышленности и торговли. Мантуров также отметил, что во время нерабочих дней важно предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ведомство будет мониторить работу системообразующих предприятий и находиться в постоянном контакте с регионами для решения возможных возникающих вопросов.

Сегодня председатель правления машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров заявил, что представители машиностроительной отрасли республики подготовят официальное обращение к властям в случае объявления нерабочих дней. Президент России Владимир Путин подписал вечером в среду указ о введении нерабочих днях с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября. Власти Татарстана с учетом мер, действующих в республике с 11 октября, решили не вводить нерабочие дни в республике с 23 октября. В республике нерабочие дни будут с 30 октября.



Татьяна Леухина