Правительство России официально поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российское правительство официально поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию. Об этом написал в своем telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он надеется, что Госдума РФ рассмотрит этот законопроект в ближайшее время. Верховный суд также поддержал инициативу.

Для telegram-канала «Без комментариев» Хинштейн рассказал, что считает, что любой, кто совершил преступление против ребенка, должен нести максимально суровое наказание. Если нет возможности осудить человека пожизненно, тогда государство должно постоянно его контролировать.

Фото: duma.gov.ru

Ранее Следком РФ поддержал законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Ужесточение наказания в ведомстве считают логичным и справедливым.

Дарья Акимова