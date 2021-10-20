Фазлеева ответила на вопрос о том, что представляют из себя нерабочие дни

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РТ, руководитель республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 Лейла Фазлеева ответила, что режим выходного дня не имеет отношения к локдауну в понимании весны 2020 года.

Окончательный ответ по работе торговых центров в период выходных дней ожидается по итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным. Вице-премьер отметила, что режим выходного дня не подразумевает стандартный выходной день, когда татарстанцы проводят время в компаниях с друзьями. Нужно будет ограничить контакты и проводить время дома.

Также она добавила, что детские лагеря будут принимать детей на осенние каникулы, как было запланировано до этого.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. За работниками на это время сохранится зарплата. Подробнее — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова