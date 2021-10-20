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Белоусов: потери бизнеса в России от введения нерабочих дней оцениваются в 4 млрд рублей в сутки

14:57, 20.10.2021
Белоусов: потери бизнеса в России от введения нерабочих дней оцениваются в 4 млрд рублей в сутки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Потери бизнеса в России от введения нерабочих дней оцениваются в 4 млрд рублей в сутки. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

В связи с этим он предложил в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса запустить выплаты в объеме 1 МРОТ на 1 занятого. С такой инициативой он обратился к президенту России Владимиру Путину. Кроме того, Белоусов предложил возобновить программу ФОТ 3.0.

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. После этого регионы должны активнее внедрять доступ на предприятия через систему QR-кодов.

Татьяна Демина
Бизнес

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