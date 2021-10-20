Голикова обратилась к Путину с предложением ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. После этого регионы должны активнее внедрять доступ на предприятия через систему QR-кодов.
В регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией, к которым относится и Татарстан, нерабочие дни предлагается ввести уже с 23 октября.
Для невакцинированных россиян из групп риска Голикова предлагает ввести режим самоизоляции. Она же призвала граждан воздержаться от лишних контактов и не совершать поездки в другие регионы, чтобы не повышать нагрузку на систему здравоохранения.
Напомним, о том, что Голикова планирует обратиться к президенту с предложением ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, стало известно накануне. Ее поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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