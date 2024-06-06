Физрук с Авито Услуг разбудил Санкт-Петербург

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

6 июня Авито присоединился к празднику спорта и поддержал участников традиционного утреннего забега ПМЭФ. Команда Авито и Кисмет Capital Group* стала одной из самых многочисленных на самом забеге — более 50 человек из обеих компаний приняли участие в мероприятии. Среди них — Иван Таврин, основатель и глава компании Kismet Capital Group, управляющий директор Авито Влад Федулов и старший управляющий директор Авито Услуг и Рекламы Артем Кумпель.

По результатам забега, команда вошла в топ-5 победителей командного зачета.

— Утренняя пробежка — это, в первую очередь, вызов для самого себя. Но именно она позволяет хорошо зарядиться на весь предстоящий день, и это прекрасная возможность начать встречи на ПМЭФ сразу перед стартом форума. Особенно вдохновляет, что такая большая команда участвовала от Авито, — поделился своими впечатлениями старший управляющий директор Авито Услуг Артем Кумпель.

Любители бега начали утро с разминки под руководством харизматичного «физрука» и группы поддержки. А после забега участников ждала зона отдыха с музыкой, фотозоной и стилизованным смузи-баром от Авито Услуг.

Реклама. ООО «КЕХ еКоммерц». предоставлено пресс-службой Авито

Забег прошел по живописным набережным и улицам Санкт-Петербурга, мимо знаковых достопримечательностей города, таких как Исаакиевский собор, Дворцовая площадь и Эрмитаж. Участники, включая представителей бизнеса, политиков, спортсменов, блогеров и любителей бега, преодолели дистанцию в 5 километров.

Авито не только стал партнером отдельно взятого забега — платформа помогает россиянам заниматься спортом каждый день. На платформе за последний год, по сравнению с прошлым летом, спрос на услуги фитнес-тренеров по всей стране вырос на 32%. Лечебной физкультурой (ЛФК) и стретчингом россияне стали интересоваться почти на 30% чаще, а спрос на услуги тренеров по пилатесу вырос почти в два раза. Йогой стали интересоваться почти на 60% чаще. Предлагать свои услуги специалисты стали в 1,5 раза чаще за тот же период.