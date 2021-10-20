В России ущерб от преступлений с начала года составил 345,7 млрд рублей — это много или мало?

В России ущерб от преступлений за девять месяцев 2021 года составил более 345 миллиардов рублей — это почти на 12% меньше, чем годом ранее. Такие данные представлены в статистических материалах МВД о состоянии преступности в стране.

Основная часть ущерба, 88,9%, приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа, обратили внимание в ведомстве.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом на 7,5% увеличилось число преступлений экономической направленности. Правоохранители выявили 94,5 тысячи преступлений этой категории за девять месяцев.

Фото: Максим Платонов

Всего с января по сентябрь включительно в России зарегистрировали 1,5 млн преступлений. Рост числа регистрируемых преступлений отмечен в 34 регионах страны, снижение — в 51.



Ущерб от преступлений за 9 месяцев 2021 года составил 345,7 млрд рублей — это:

$4,8 млрд , или €4,2 миллиарда по сегодняшнему курсу.

, или по сегодняшнему курсу. Более чем 38 млрд рублей в месяц .

. В 1382 раза больше, чем объявленный ущерб от финансовой пирамиды Finiko — по последним данным фигуранты привлекли денежные средства и похитили их, «причинив не менее 80 лицам ущерб на общую сумму не менее 250 млн рублей».



— по последним данным фигуранты привлекли денежные средства и похитили их, «причинив не менее 80 лицам ущерб на общую сумму не менее 250 млн рублей». Свыше 69 тыс. максимальных штрафов по Уголовному кодексу РФ — максимальный размер штрафа в качестве уголовного наказания составляет 5 млн рублей.

Фото: Ирина Плотникова

В 11,5 раза больше, чем размер ущерба по делу Роберта Мусина — суд сократил размер ущерба по делу с 53 до 30 млрд рублей.

— суд сократил размер ущерба по делу с 53 до 30 млрд рублей. В 2,8 раза меньше, чем ущерб от коронавируса — в стоимостных показателях он составил более 997 млрд рублей.

— в стоимостных показателях он составил более 997 млрд рублей. В 5,9 раза больше, чем ущерб от коррупции в России в прошлом году — он составил 58 млрд рублей.

— он составил 58 млрд рублей. На 41 млрд рублей меньше, чем ущерб от преступлений за аналогичный период в прошлом году — этот показатель был на 11,9% больше и составил 386 млрд рублей.

Алексей Нечаев