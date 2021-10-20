Новости общества

17:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России ущерб от преступлений с начала года составил 345,7 млрд рублей — это много или мало?

16:16, 20.10.2021 3
В России ущерб от преступлений с начала года составил 345,7 млрд рублей — это много или мало?
Фото: realnoevremya.ru

В России ущерб от преступлений за девять месяцев 2021 года составил более 345 миллиардов рублей — это почти на 12% меньше, чем годом ранее. Такие данные представлены в статистических материалах МВД о состоянии преступности в стране.

Основная часть ущерба, 88,9%, приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа, обратили внимание в ведомстве.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом на 7,5% увеличилось число преступлений экономической направленности. Правоохранители выявили 94,5 тысячи преступлений этой категории за девять месяцев.

Фото: Максим Платонов

Всего с января по сентябрь включительно в России зарегистрировали 1,5 млн преступлений. Рост числа регистрируемых преступлений отмечен в 34 регионах страны, снижение — в 51.

Ущерб от преступлений за 9 месяцев 2021 года составил 345,7 млрд рублей — это:

  • $4,8 млрд, или €4,2 миллиарда по сегодняшнему курсу.
  • Более чем 38 млрд рублей в месяц.
  • В 1382 раза больше, чем объявленный ущерб от финансовой пирамиды Finiko — по последним данным фигуранты привлекли денежные средства и похитили их, «причинив не менее 80 лицам ущерб на общую сумму не менее 250 млн рублей».
  • Свыше 69 тыс. максимальных штрафов по Уголовному кодексу РФ — максимальный размер штрафа в качестве уголовного наказания составляет 5 млн рублей.
Фото: Ирина Плотникова
  • В 11,5 раза больше, чем размер ущерба по делу Роберта Мусина — суд сократил размер ущерба по делу с 53 до 30 млрд рублей.
  • В 2,8 раза меньше, чем ущерб от коронавируса — в стоимостных показателях он составил более 997 млрд рублей.
  • В 5,9 раза больше, чем ущерб от коррупции в России в прошлом году — он составил 58 млрд рублей.
  • На 41 млрд рублей меньше, чем ущерб от преступлений за аналогичный период в прошлом году — этот показатель был на 11,9% больше и составил 386 млрд рублей.
Алексей Нечаев
ОбществоЭкономикаВласть

Новости партнеров

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:36
    Ущерб бизнеса от ковида считали?
    Ответить
  • Анонимно 16:36
    Много. Печально
    Ответить
  • Анонимно 17:36
    Любопытная параллель с делом мусина
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также