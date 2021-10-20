Татарстанцам посоветовали следить за своим самочувствием при прогулках на набережной

Фото: Максим Платонов (архив)

При прогулках на набережной обязательно следить за состоянием своего самочувствия, особенно людям, которые находятся в преклонном возрасте и страдают какими-то заболеваниями, особенно высоким давлением. Такой совет дал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов на брифинге, посвященном закрытию купального сезона.

— Даже кратковременная потеря сознания приводит к тому, что человек падает, а рельефы рек у нас такие, что образуют крутые склоны, которые идут в сторону реки — человек падает, скатывается в воду и элементарно захлебывается, — добавил он.

Сегодня на берегу Казанки, возле Кировской набережной ниже железнодорожного моста, было обнаружено тело женщины без каких-либо документов. По словам Венедиктова, женщину к берегу прибило водой — она была в верхней одежде и платке. Обстоятельства гибели и личность погибшей выясняют сотрудники полиции. По его мнению, основная причина таких происшествий — падение в воду.

Фото: realnoevremya.ru

Это уже второй аналогичный случай за последний месяц, заметил Юрий Венедиктов. Тело женщины три недели назад было обнаружено на казанской набережной.

В ходе купального сезона неоднократно поступали сообщения об утонувших. Так, в конце августа в Ново-Савиновском районе Казани утонул мужчина.

