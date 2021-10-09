В Татарстане утонул мужчина

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В 10:06 9 октября поступило сообщение о том, что утонул мужчина на местном озере в деревне Ключищи в Тюлячинском районе РТ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Тело мужчины 1980 года рождения было обнаружено в 12:40 на глубине 2,5 м и на расстоянии 18 м от берега. Он пропал 8 октября во время рыбалки. Причина происшествия устанавливается.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В конце августа в Ново-Савиновском районе Казани утонул мужчина. Несчастный случай произошел на улице Гаврилова, вблизи дома 30е. Место было не оборудовано для купания. В 19:50 в 150 метрах от берега с глубины 7 метров спасатели обнаружили и извлекли тело 34-летнего мужчины.

Алексей Нечаев