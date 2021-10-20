Дерипаска прокомментировал обыски в домах его семьи в США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал в своем телеграм-канале обыски в домах его семьи в США. Он не перестает удивляться «запредельной тупости» части американского истеблишмента, которая продолжает раскручивать вымысел о колоссальной роли представителей России в выборах президента США в 2016 году.

«Пора признать очевидное: Трамп победил, конечно, не сам! Ему помогли эти тупицы из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно», — пишет Дерипаска.

Фото: wikipedia.org

Также бизнесмен поинтересовался, удалось ли агентам ФБР найти в заброшенных домах деньги президента РФ.

О завершении многочасового обыска в вашингтонском доме стало известно сегодня утром. Более десятка агентов ФБР покинули двухэтажный особняк с различными коробками и чемоданчиками. На вопрос о том, что в них находится, оперативники отказались отвечать.

Об обысках стало известно накануне. Причину не указали, а в ФБР отказались комментировать ситуацию.



Диана Жиленкова