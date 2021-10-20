ФБР завершило многочасовой обыск в доме семьи Дерипаски в Вашингтоне

ФБР завершило обыск в доме семьи российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне после многочасовых работ. Около восьми часов вечера по местному времени (3.40 утра по мск) более десятка агентов начали по очереди покидать двухэтажный особняк.

Оттуда они вынесли различные коробки и чемоданчики. О том, что в них находится, оперативники отказались комментировать, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

Накануне представитель Дерипаски прокомментировал информацию об обысках в доме бизнесмена. По его словам, осмотр жилья проводится на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, однако сам Дерипаска не является их собственником. Об обысках стало известно вчера. Причину не указали, а в ФБР отказались комментировать ситуацию.

Минфин США в 2018 году ввел санкции в отношении Олега Дерипаски. Ограничительные меры с его активов — En+ и «Русала» — были сняты после того, как бизнесмен отказался от контроля над ними.





Диана Жиленкова