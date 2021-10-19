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СМИ: ФБР проводит обыск в доме Дерипаски

18:30, 19.10.2021
СМИ: ФБР проводит обыск в доме Дерипаски
Фото: wikimedia.org / ZajicZ

ФБР проводит обыски в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает NBC News.

Причина обысков пока неизвестна. В ФБР отказались комментировать ситуацию, передает «РИА Новости».

Минфин США в 2018 году ввел санкции в отношении Олега Дерипаски. Ограничительные меры с его активов — En+ и «Русала» — были сняты после того, как бизнесмен отказался от контроля над ними.

В конце сентября стало известно, что США могут ввести санкции против 34 российских чиновников и бизнесменов, среди них и Олег Дерипаска.

Татьяна Леухина
Происшествия

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