СМИ: ФБР проводит обыск в доме Дерипаски
ФБР проводит обыски в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает NBC News.
Причина обысков пока неизвестна. В ФБР отказались комментировать ситуацию, передает «РИА Новости».
Минфин США в 2018 году ввел санкции в отношении Олега Дерипаски. Ограничительные меры с его активов — En+ и «Русала» — были сняты после того, как бизнесмен отказался от контроля над ними.
В конце сентября стало известно, что США могут ввести санкции против 34 российских чиновников и бизнесменов, среди них и Олег Дерипаска.
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