СМИ: ФБР проводит обыск в доме Дерипаски

ФБР проводит обыски в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает NBC News.

Причина обысков пока неизвестна. В ФБР отказались комментировать ситуацию, передает «РИА Новости».

Минфин США в 2018 году ввел санкции в отношении Олега Дерипаски. Ограничительные меры с его активов — En+ и «Русала» — были сняты после того, как бизнесмен отказался от контроля над ними.

В конце сентября стало известно, что США могут ввести санкции против 34 российских чиновников и бизнесменов, среди них и Олег Дерипаска.

Татьяна Леухина