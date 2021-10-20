Чаще всего россияне берут кредиты на приобретение жилья

Чаще всего россияне берут кредиты на покупку жилья, автомобиля и гаджетов. Об этом говорят результаты исследования аналитического центра университета «Синергия».

По данным центра, чаще всего за кредитом обращаются для приобретения жилья — 28,8% респондентов. Еще 2,4% россиян оформляли кредит на покупку автомобиля. На приобретение гаджетов и бытовой техники кредит брали 19,4%, на ремонт деньги нужны были для 15,9%.

Фото: realnoevremya.ru

Также 8,8% перекредитовывались для погашения старых долгов, пишет «РИА Новости».

ЦБ и Министерство финансов совместно разрабатывают поправки в законопроект, которые уточняют порядок расчета полной стоимости кредита (ПСК). Этот документ будет внесен в Госдуму осенью и, по мнению экспертов рынка, будет утвержден в первом квартале 2022 года



Ольга Шагиева