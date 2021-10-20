Задержан замгендиректора оператора космодромов России Марат Арустамов

После внутренней проверки Роскосмоса задержан заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Марат Арустамов. Об этом спишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Сообщается, что Арустамов давно был в поле зрения правления безопасности госкорпорации. С результатами проверки был ознакомлен гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он санкционировал ход дальнейшего расследования.

По данным газеты «Коммерсантъ», уголовное дело связано с контрактом на строительство жилищного комплекса, объектов социального и культурно-бытового обеспечения на территории космодрома Восточный ЗАТО Циолковский.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что правительство России примет кадровые решения на космодроме Восточный из-за фактов коррупции.

Ольга Шагиева