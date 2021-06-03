Правительство России примет кадровые решения на космодроме Восточный из-за фактов коррупции

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что правительство России примет кадровые решения на космодроме Восточный из-за фактов коррупции. Об этом сообщает «РИА Новости».

Следственное управление СКР по Амурской области возбудило два новых уголовных дела, выявив новые махинации на космодроме Восточный. Следователи выявили махинации на сотни миллионов рублей.

Как пишет «Коммерсант», 15 июня 2020 года дирекция космодрома Восточный и АО ЦЭНКИ заключили госконтракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка №3.2». Через месяц были подписаны еще три соглашения с ООО «Респект-СМ» на общую сумму больше 4 млрд рублей.

АО ЦЭНКИ должно было направить «Респекту» 700 млн рублей с конца июля по ноябрь 2020 года. Однако строительно-монтажные работы выполнены всего на 100 млн рублей.

В результате в отношении должностных лиц ЦЭНКИ СУ СКР возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Второе дело связано с мошенничеством в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Алексей Нечаев