В рамках объединения деятельности, АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг» переизбрали советы директоров и правление

Об изменениях в советах директоров и правлении в рамках объединения деятельности, сообщили АО «ТАИФ», ПАО «СИБУР Холдинг» и ООО «СИБУР».

В новый состав совета директоров АО «ТАИФ» вошли Сергей Гринько, Наталья Борисенко, Михаил Карисалов, Алексей Козлов, Дмитрий Конов, Сергей Лукичев, Алексей Никифоров, Василий Номоконов, Питер О’Брайен, Тимур Сультеев, Альберт Шигабутдинов и Руслан Шигабутдинов — сообщается на сайте компании.

В обновленный и расширенный с семи до девяти человек состав правления ПАО «СИБУР Холдинг» от имени АО «ТАИФ» вошел генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Также претерпел изменения состав правления ООО «СИБУР». Он вырос с 16 человек до 17 и в него вошли заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Шигабутдинов и заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин.