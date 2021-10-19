В рамках объединения деятельности, АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг» переизбрали советы директоров и правление
Об изменениях в советах директоров и правлении в рамках объединения деятельности, сообщили АО «ТАИФ», ПАО «СИБУР Холдинг» и ООО «СИБУР».
В новый состав совета директоров АО «ТАИФ» вошли Сергей Гринько, Наталья Борисенко, Михаил Карисалов, Алексей Козлов, Дмитрий Конов, Сергей Лукичев, Алексей Никифоров, Василий Номоконов, Питер О’Брайен, Тимур Сультеев, Альберт Шигабутдинов и Руслан Шигабутдинов — сообщается на сайте компании.
В обновленный и расширенный с семи до девяти человек состав правления ПАО «СИБУР Холдинг» от имени АО «ТАИФ» вошел генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.
Также претерпел изменения состав правления ООО «СИБУР». Он вырос с 16 человек до 17 и в него вошли заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Шигабутдинов и заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин.
Справка
СИБУР — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.
ТАИФ представляет собой одну из крупнейших промышленно-инвестиционных компаний в России, обладающую значительными активами и имеющую мощный производственный потенциал, гибкую форму управления и высокий уровень менеджмента. Группа компаний ТАИФ осуществляет свою деятельность во многих направлениях, основными из которых являются: химия, нефтехимия, энергетика, инвестиционная сфера деятельности. Все предприятия тесно взаимосвязаны с точки зрения экономики, техники, технологий и управления.
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