Представитель Дерипаски прокомментировал информацию об обысках в доме бизнесмена в США

ФБР США проводит обыски в домах родственников бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это связано с санкциями, заявил «РИА Новости» его представитель.

— ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является.

В ФБР агентству заявили, что в доме в Вашингтоне проходит обыск, санкционированный судом. Других подробностей правоохранители не привели.

Ранее об обысках в доме Дерипаски сообщили американские СМИ. Минфин США в 2018 году ввел санкции в отношении Олега Дерипаски. Ограничительные меры с его активов — En+ и «Русала» — были сняты после того, как бизнесмен отказался от контроля над ними.

Татьяна Леухина